Объединение Северной больницы и городской больницы №6 подтвердилось

СЕГОДНЯ 18:45 2019-06-07T18:45:16+03:00

Слияние медучреждений планируют завершить до конца сентября 2019 года

Изменить размер текста: A A

Информация о том, что в Кирове объединят «Северную клиническую больницу» и городскую больницу №6 «Лепсе», подтвердилась. Распоряжение о создании больницы скорой медицинской помощи подписал первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов 7 июня.

Слияние медучреждений планируют завершить до 30 сентября 2019 года. Новая больница будет подведомственна областному Минздраву.

Напомним, что «Комсомолка» писала о кадровых перестановках в кировских больницах. Так, 31 мая, главный врач Кировской областной больницы Вадим Ральников покинул свой пост. В понедельник, 3 июня, он возглавил «Северную клиническую больницу».

ИСТОЧНИК KP.RU