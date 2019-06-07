Объединение Северной больницы и городской больницы №6 подтвердилось
Информация о том, что в Кирове объединят «Северную клиническую больницу» и городскую больницу №6 «Лепсе», подтвердилась. Распоряжение о создании больницы скорой медицинской помощи подписал первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов 7 июня.
Слияние медучреждений планируют завершить до 30 сентября 2019 года. Новая больница будет подведомственна областному Минздраву.
Напомним, что «Комсомолка» писала о кадровых перестановках в кировских больницах. Так, 31 мая, главный врач Кировской областной больницы Вадим Ральников покинул свой пост. В понедельник, 3 июня, он возглавил «Северную клиническую больницу».
ИСТОЧНИК KP.RU