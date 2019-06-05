Усиление руководящего состава: в Минздраве рассказали про кадровые перестановки в больницах

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-05T14:24:52+03:00

На базе одного из медучреждений создадут высокотехнологичный центр

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Жители Кирова беспокоятся, что снятие с должностей главных врачей может привести к сокращению штата всего медицинского персонала. Напомним, что 31 мая с поста главы Северной больницы сняли Андрея Андронова. На его место поставили Вадима Ральникова, который до конца мая руководил Кировской областной клинической больницей.

- Кадровые перестановки проводятся с целью усиления руководящего состава учреждений, - сообщила в соцсетях официальный представитель минздрава Кировской области Елена Степанова. - На базе Северной клинической больницы скорой медицинской помощи планируется создание крупного специализированного учреждения здравоохранения, сравнимого по мощности и уровню организации медицинской помощи с Кировской областной клинической больницей.

По словам представителя минздрава, в больнице поставят новое оборудование. А само медучреждение будет работать круглосуточно семь дней в неделю для оказания экстренной помощи жителям города.

Кроме того, в минздраве попытались рассеять опасения горожан насчет недостатка работников после преобразований. Изменения потребуют привлечения новых сотрудников с медицинским образованием.

ИСТОЧНИК KP.RU