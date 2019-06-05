Усиление руководящего состава: в Минздраве рассказали про кадровые перестановки в больницах
Жители Кирова беспокоятся, что снятие с должностей главных врачей может привести к сокращению штата всего медицинского персонала. Напомним, что 31 мая с поста главы Северной больницы сняли Андрея Андронова. На его место поставили Вадима Ральникова, который до конца мая руководил Кировской областной клинической больницей.
- Кадровые перестановки проводятся с целью усиления руководящего состава учреждений, - сообщила в соцсетях официальный представитель минздрава Кировской области Елена Степанова. - На базе Северной клинической больницы скорой медицинской помощи планируется создание крупного специализированного учреждения здравоохранения, сравнимого по мощности и уровню организации медицинской помощи с Кировской областной клинической больницей.
По словам представителя минздрава, в больнице поставят новое оборудование. А само медучреждение будет работать круглосуточно семь дней в неделю для оказания экстренной помощи жителям города.
Кроме того, в минздраве попытались рассеять опасения горожан насчет недостатка работников после преобразований. Изменения потребуют привлечения новых сотрудников с медицинским образованием.
ИСТОЧНИК KP.RU