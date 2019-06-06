В Кирове 8 июня перекроют улицы по маршруту Великорецкого крестного хода

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-06T17:12:50+03:00

Движение будет запрещено с самого утра

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В субботу в городе будет перекрыто движение автомобилей. Это связано с тем, что участники Великорецкого крестного хода вернутся в Киров. Водителям советуют заранее планировать свой маршрут.

Так, 8 июня, с 07.00 часов до окончания шествия колонны нельзя будет проехать:

- по улице Московской на участке от Дерендяева до Казанской,

- по Горбачева на участке от Казанской до Лесной,

- по улице Урицкого на участке от Орловской до Горбачева,

- на участке от границы муниципального образования «Город Киров» до транспортной развязки и подхода к новому мосту через реку Вятку,

- по новому мосту через реку Вятку и по улице Дзержинского на участке до храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на улице Луганской, 5а.

8 июня с 14.00 до окончания шествия колонны:

- по Луганской и Ломоносова на участке от улицы Дзержинского до храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Ломоносова, 1а,

- по улице Ломоносова на участке от Лепсе до Московской,

- по Московской на участке от Ломоносова до Дерендяева,

- по Казанской на участке от улицы Московской до Орловской,

- по Урицкого на участке от Орловской до улицы Горбачева,

- по улице Горбачева на участке от Ленина до Казанской.

ИСТОЧНИК KP.RU