В Кирове 8 июня перекроют улицы по маршруту Великорецкого крестного хода
В субботу в городе будет перекрыто движение автомобилей. Это связано с тем, что участники Великорецкого крестного хода вернутся в Киров. Водителям советуют заранее планировать свой маршрут.
Так, 8 июня, с 07.00 часов до окончания шествия колонны нельзя будет проехать:
- по улице Московской на участке от Дерендяева до Казанской,
- по Горбачева на участке от Казанской до Лесной,
- по улице Урицкого на участке от Орловской до Горбачева,
- на участке от границы муниципального образования «Город Киров» до транспортной развязки и подхода к новому мосту через реку Вятку,
- по новому мосту через реку Вятку и по улице Дзержинского на участке до храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на улице Луганской, 5а.
8 июня с 14.00 до окончания шествия колонны:
- по Луганской и Ломоносова на участке от улицы Дзержинского до храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Ломоносова, 1а,
- по улице Ломоносова на участке от Лепсе до Московской,
- по Московской на участке от Ломоносова до Дерендяева,
- по Казанской на участке от улицы Московской до Орловской,
- по Урицкого на участке от Орловской до улицы Горбачева,
- по улице Горбачева на участке от Ленина до Казанской.
ИСТОЧНИК KP.RU