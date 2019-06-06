За третий день шествия Великорецкого крестного хода 60 человек эвакуировали

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-06T15:07:10+03:00

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Сегодня участники Великорецкого крестного хода уже стоят на богослужениях на реке Великой. Позади три дня изнуряющего пути по глинистой дороге в дождь и град. Трудная дорога утомила многих крестоходцев. Особенно нелегка она оказалась для паломников с детьми.

За третий день хода сотрудники МЧС помогли найти шестерых детей, затерявшихся в толпе, и эвакуировали 60 человек. Большая часть из них - изнуренные дети, которые не в силах были преодолеть оставшиеся 10-15 километров дороги. Их вместе с родителями довезли до села Великорецкого. Также среди эвакуированных были и те, кому потребовалась срочная госпитализация. После осмотра на пунктах скорой помощи паломников по медицинским показателям госпитализировали в Киров.

Так, за три дня пути до реки Великой в этом году было эвакуировано сто человек, в то время как в прошлом году их было в два раза больше.

ИСТОЧНИК KP.RU