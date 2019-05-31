В Кировской области восьмилетний мальчик катался на квадроцикле и врезался в инормарку

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-31T11:36:00+03:00

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В четверг, 30 мая, в Кировской области восьмилетний мальчик на квадроцикле столкнулся иномаркой. ЧП произошло около 18.35 на первом километре полевой дороги Кукмор-Пинигерь. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- Школьник катался на квадроцикле «Авантис», - пояснили в ведомстве. - Когда мальчик разворачивался он столкнулся со встречным автомобилем «Хендай Акцент».

В итоге, ребенок получил травмы. Однако госпитализация ему не потребовалась. Напомним, что это уже не первое ДТП в Кировской области, когда во время подобных поездок страдают дети. В Слободском пятилетний ребенок сбил на квадроцикле четырехлетнюю девочку. Малышке потребовалась срочная помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU