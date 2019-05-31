2019-05-31T11:36:00+03:00
Происшествия

В Кировской области восьмилетний мальчик катался на квадроцикле и врезался в инормарку

Ребенок получил травмы
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
ДТП произошло в Вятскополянском районе. Фото: vk.com/gibdd43ДТП произошло в Вятскополянском районе. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

В четверг, 30 мая, в Кировской области восьмилетний мальчик на квадроцикле столкнулся иномаркой. ЧП произошло около 18.35 на первом километре полевой дороги Кукмор-Пинигерь. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- Школьник катался на квадроцикле «Авантис», - пояснили в ведомстве. - Когда мальчик разворачивался он столкнулся со встречным автомобилем «Хендай Акцент».

В итоге, ребенок получил травмы. Однако госпитализация ему не потребовалась. Напомним, что это уже не первое ДТП в Кировской области, когда во время подобных поездок страдают дети. В Слободском пятилетний ребенок сбил на квадроцикле четырехлетнюю девочку. Малышке потребовалась срочная помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчане выступили против утилизации опасных промышленных отходов в Марадыково
В Кирове еще десять молодых семей смогут улучшить жилищные условия
Владимир Быков подвел итоги майского пленарного заседания
«Ростелеком» лидирует в сегменте создания цифровых систем весогабаритного контроля
В Кировской области продолжаются поиски 15-летней девочки
В ВятГУ подводят итоги участия в «Зеленой Весне-2019»
В Лузе во время грозы погибла 14-летняя девочка
Печник украл у пенсионерки 174 тысячи рублей
Новые фигуранты по «Электронному проездному»: задержаны Олег Чичибабин и Николай Дубровин
Погода на Великорецкий крестный ход: будет прохладно и дождливо
Кировэнерго напоминает потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета
В Афанасьево удалось сфотографировать множественную радугу
Опасный сорняк: в Кирове начали бороться с борщевиком
Уклонисту из Чепецка дали штраф в 20 тысяч рублей
Кировский Минздрав прокомментировал преступление врача и медбрата
Мошенники обманули студента, заказавшего писать курсовую
В Кировской области самые возрастные профессии - врач и учитель
Автостопом из района в центр: в Кировской области разыскивают трех девочек-подростков
На ремонт 70 километров дорог потратят 1,2 миллиарда
Что помогает сохранить молодость и здоровье?
На Дне города выступят Burito, Юлианна Караулова и МакSим