2019-04-22T20:48:20+03:00
Происшествия

В Слободском пятилетний мальчик сбил на квадроцикле четырехлетнюю девочку

Малышку госпитализировали
Анна КРЮКОВА
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Мальчику разрешил покататься на квадроцикле отец. Фото: vk.com/kirovmpМальчику разрешил покататься на квадроцикле отец. Фото: vk.com/kirovmp
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В городе Слободском из-за халатности родителей пострадала 4-летняя девочка. Ее сбил пятилетний ребенок на квадроцикле. Об этом сообщили в сюжете программы «Место происшествия».

По словам мальчика, прокатиться на квадроцикле ему разрешил отец. Так он предложил провести время своему ребенку, пока родители ушли по делам. В итоге, малыш не справился с управлением и сбил свою четырехлетнюю соседку. Девочка получила серьезные травмы, ее срочно госпитализировали.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в Кирове по вине родителей страдают дети. В феврале в квартире на улице Щорса погибла трехлетняя девочка. Мать оставила ее одну на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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