В Слободском пятилетний мальчик сбил на квадроцикле четырехлетнюю девочку
В городе Слободском из-за халатности родителей пострадала 4-летняя девочка. Ее сбил пятилетний ребенок на квадроцикле. Об этом сообщили в сюжете программы «Место происшествия».
По словам мальчика, прокатиться на квадроцикле ему разрешил отец. Так он предложил провести время своему ребенку, пока родители ушли по делам. В итоге, малыш не справился с управлением и сбил свою четырехлетнюю соседку. Девочка получила серьезные травмы, ее срочно госпитализировали.
Напомним, что это уже не первый случай, когда в Кирове по вине родителей страдают дети. В феврале в квартире на улице Щорса погибла трехлетняя девочка. Мать оставила ее одну на несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU