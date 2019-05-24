В Кирове во дворе жилого дома нашли тело подростка
По факту смерти идет расследование
Причины гибели выясняются. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Жители одного из домов на улице Чапаева нашли тело юноши во дворе. Следователи подтвердили факт смерти.
- Сейчас идет расследование, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Проверкой занимается следственный отдел по Ленинскому району.
По некоторым данным, парню было 15 лет, он учился в восьмом классе. Мать подростка нашла записку дома, которую он написал незадолго до смерти.
Напомним, кировчане нашли в Зубаревском лесу тело новорожденного. Сейчас силовики выясняют, кто его мать. Силовики обнародовали некоторые улики.
ИСТОЧНИК KP.RU