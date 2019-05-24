В Кирове во дворе жилого дома нашли тело подростка

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-24T16:41:06+03:00

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Жители одного из домов на улице Чапаева нашли тело юноши во дворе. Следователи подтвердили факт смерти.

- Сейчас идет расследование, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Проверкой занимается следственный отдел по Ленинскому району.

По некоторым данным, парню было 15 лет, он учился в восьмом классе. Мать подростка нашла записку дома, которую он написал незадолго до смерти.

Напомним, кировчане нашли в Зубаревском лесу тело новорожденного. Сейчас силовики выясняют, кто его мать. Силовики обнародовали некоторые улики.

ИСТОЧНИК KP.RU