2019-05-22T15:33:28+03:00
Происшествия

За доведение до самоубийства трое кировчан получили реальные сроки

Они вымогали пять миллионов у 32-летнего мужчины
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Отбывать наказание все трое будут в колонии строго режимаОтбывать наказание все трое будут в колонии строго режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Двое будут отбывать наказание в колонии строго режима пять с половиной лет, а третий – восемь. Молодые люди 32, 32 и 30 лет организовали настоящую травлю 32-летнего кировчанина. Они знали, что у него на счету лежит крупная сумма – пять миллионов рублей.

- Избивали, пытались душить, окунали его голову в воду, лишая возможности дышать, а также неоднократно высказывали различные угрозы потерпевшему, как по телефону, так и в ходе личных встреч, - рассказали в СУ СК РФ по Кировской области.

В итоге 24 июля (а деньги начали вымогать в начале июля) было обнаружено тело мужчины в его квартире. Причина смерти, как установили следователи, суицид.

Было возбуждено сразу два уголовных дела – «Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство в особо крупном размере». Все трое ожидали приговора в СИЗО. Мужчинам грозило 15 лет лишения свободы. Однако решение суда было относительно мягким – двое получили треть максимального срока, а один – половину. Причем, в СИЗО один день считается за 1,5. И пребывание там засчитывается в общий срок. Так что получается, что все трое уже 1,5 года срока отсидели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наторговали на 12 млн рублей: должностных лиц двух крупных кировских компаний обвиняют в мошенничестве
В Кирове во дворе жилого дома нашли тело подростка
Депутат, попавшийся пьяным за рулем, отработает 160 часов обязательных работ
Мебельная фабрика Кирово-Чепецка до ноября обязана высадить 5,8 гектара леса
Забыл «обрез» в такси: пьяный кировчанин устроил стрельбу на улице и попал в окна жилого дома
В Кирове поймали наркомана при закладке тайников
«Изъятие товара заставит задуматься»: в Кирове будут наказывать нелегальных уличных торговцев
Погода на 25 и 26 мая в Кирове: в выходные в город вернется тепло
В Кирове более двух тысяч выпускников 11 классов отпраздновали последний звонок
Кировчанин поджег офис экс-работодателя за не выплаченную зарплату
Метеопредупреждение: в Кировской области вновь будут заморозки до -5 градусов
Иностранные студенты ВятГУ устроили пир горой
В Нолинском районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в грузовик
Жители Кирова смогут распоряжаться «Народным бюджетом»
Кибер-битва: российские пенсионеры против стереотипов