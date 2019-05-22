За доведение до самоубийства трое кировчан получили реальные сроки

22 Май 15:33 2019-05-22T15:33:28+03:00

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Двое будут отбывать наказание в колонии строго режима пять с половиной лет, а третий – восемь. Молодые люди 32, 32 и 30 лет организовали настоящую травлю 32-летнего кировчанина. Они знали, что у него на счету лежит крупная сумма – пять миллионов рублей.

- Избивали, пытались душить, окунали его голову в воду, лишая возможности дышать, а также неоднократно высказывали различные угрозы потерпевшему, как по телефону, так и в ходе личных встреч, - рассказали в СУ СК РФ по Кировской области.

В итоге 24 июля (а деньги начали вымогать в начале июля) было обнаружено тело мужчины в его квартире. Причина смерти, как установили следователи, суицид.

Было возбуждено сразу два уголовных дела – «Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство в особо крупном размере». Все трое ожидали приговора в СИЗО. Мужчинам грозило 15 лет лишения свободы. Однако решение суда было относительно мягким – двое получили треть максимального срока, а один – половину. Причем, в СИЗО один день считается за 1,5. И пребывание там засчитывается в общий срок. Так что получается, что все трое уже 1,5 года срока отсидели.

ИСТОЧНИК KP.RU