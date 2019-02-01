2019-02-01T15:44:56+03:00
Происшествия

Вымогали 5 миллионов рублей: троих кировчан будут судить за доведение до самоубийства

Мужчины считали, что деньги на счетах потерпевшего должны принадлежать им
Евгений ДЕМИХОВ
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Следователи выяснили, что вымогательство привело к трагедии. Фото: kirov.sledcom.ruСледователи выяснили, что вымогательство привело к трагедии. Фото: kirov.sledcom.ru
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На 32-летнего жителя Кировской области давили психологически и избивали. Трое кировчан вымогали у своего знакомого пять миллионов рублей. За это их будут судить.

- Мужчины знали, что у их знакомого на банковских счетах есть такая сумма, - рассказали «Комсомолке» в СУ СКР по Кировской области. - Они считали, что средства должны принадлежать им, поэтому избивали пострадавшего, пытались душить, окунали в воду головой, лишая возможности дышать и не один раз звонили с угрозами. В результате опросов родных и близких выяснилось, что давление со стороны группы мужчин привело к гибели кировчанина.

Попытки вымогательства начались в июле 2018 года. 24 июля тело потерпевшего нашли в одной из квартир Кирова. На группу мужчин завели уголовные дела по статьям «Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство в особо крупном размере».

1 февраля стало известно, что дело направили в суд. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Троих кировчан будут судить за доведение до самоубийства. Задержание подозреваемого.Видео: СУ СКР России по Кировской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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