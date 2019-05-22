65-летняя кировчанка сбила девочку-подростка, переходившую дорогу в неположенном месте

22 Май 11:19 2019-05-22T11:35:15+03:00

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В Кирове за прошедшие сутки произошла одна авария, в которой пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.

Около 13.15 девочка-подросток переходила улицу Орловскую в неположенном месте, буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода и светофора. Но юная кировчанка не успела перебежать дорогу: на нее наехал автомобиль «Фольксваген-Гольф». За рулем сидела трезвая 65-летняя пенсионерка.

Девочка получила легкие травмы - госпитализация не потребовалась.

Напомним, что в выходные в Верхошижемском районе произошло смертельное ДТП: 28-летний молодой человек не справился с управлением своей машины. «Девятка» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Нивой. От полученных травм водитель скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU