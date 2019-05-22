2019-05-22T11:35:15+03:00
Происшествия

65-летняя кировчанка сбила девочку-подростка, переходившую дорогу в неположенном месте

Ребенок получил легкие травмы - госпитализация не потребовалась
Елизавета Захарова
Поделиться:
Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/gibdd43Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

В Кирове за прошедшие сутки произошла одна авария, в которой пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.

Около 13.15 девочка-подросток переходила улицу Орловскую в неположенном месте, буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода и светофора. Но юная кировчанка не успела перебежать дорогу: на нее наехал автомобиль «Фольксваген-Гольф». За рулем сидела трезвая 65-летняя пенсионерка.

Девочка получила легкие травмы - госпитализация не потребовалась.

Напомним, что в выходные в Верхошижемском районе произошло смертельное ДТП: 28-летний молодой человек не справился с управлением своей машины. «Девятка» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Нивой. От полученных травм водитель скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наторговали на 12 млн рублей: должностных лиц двух крупных кировских компаний обвиняют в мошенничестве
В Кирове во дворе жилого дома нашли тело подростка
Депутат, попавшийся пьяным за рулем, отработает 160 часов обязательных работ
Мебельная фабрика Кирово-Чепецка до ноября обязана высадить 5,8 гектара леса
Забыл «обрез» в такси: пьяный кировчанин устроил стрельбу на улице и попал в окна жилого дома
В Кирове поймали наркомана при закладке тайников
«Изъятие товара заставит задуматься»: в Кирове будут наказывать нелегальных уличных торговцев
Погода на 25 и 26 мая в Кирове: в выходные в город вернется тепло
В Кирове более двух тысяч выпускников 11 классов отпраздновали последний звонок
Кировчанин поджег офис экс-работодателя за не выплаченную зарплату
Метеопредупреждение: в Кировской области вновь будут заморозки до -5 градусов
Иностранные студенты ВятГУ устроили пир горой
В Нолинском районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в грузовик
Жители Кирова смогут распоряжаться «Народным бюджетом»
Кибер-битва: российские пенсионеры против стереотипов