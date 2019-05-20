2019-05-20T14:41:44+03:00
Общество

В Верхошижемском районе столкнулись «Нива» и «девятка»: один из водителей погиб

Авария произошла ночью
Евгений ДЕМИХОВ
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От удара машины отлетели на разные стороны дороги. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиОт удара машины отлетели на разные стороны дороги. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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28-летний молодой человек не справился с управлением своей машины. «Девятка» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим авто.

- Авария произошла 19 мая в 00.10 часов ночи на 95-м километр трассы Киров - Советск - Яранск в Верхошижемском районе, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате столкновения 28-летний водитель скончался на месте от полученных травм.

Второй молодой человек получил травмы. Медпомощь ему оказали на месте. Других пострадавших в ДТП не было. Пока неизвестно, был ли трезв водитель «ВАЗ-2109». Для выяснения этого обстоятельства проведут судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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