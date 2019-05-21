2019-05-21T15:16:58+03:00
Общество

МЧС объявило метеопредупреждение в Кировской области

На почве ожидаются заморозки
Алена ЗАЙЦЕВА
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Заморозки ожидаются сегодня на почве. Фото: Алексей КОКОРИНЗаморозки ожидаются сегодня на почве. Фото: Алексей КОКОРИН
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На почве сегодня ночью ожидаются заморозки до – 4 градусов. Поэтому садоводам надо озаботиться – укрыть уже посаженные растения.

Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Одними из самых распространенных средств борьбы с заморозками в плодоносящих садах является дымление (окуривание), смачивание водой.

Кстати, метеопредупреждение разослало МЧС.

Потепление в регионе ожидается в воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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