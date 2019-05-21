2019-05-21T13:12:50+03:00
Общество

Теплую погоду в Кирове стоит ждать на день раньше

Уже в воскресенье в регион вернется жара
Алена ЗАЙЦЕВА
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Жара придет в К ров на последней неделе маяЖара придет в К ров на последней неделе маяФото: Валерий РОМАНОВ
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Если неделей раньше прогнозировались заморозки и довольно низкая температура воздуха, а возвращение тепла – на понедельник 27 мая 2019 года. То теперь метеорологи-любители дают прогноз возвращения тепла на день раньше: 26 мая ожидается, что воздух прогреется до +22+25 градусов. А пока придется померзнуть.

- В воскресенье среднесуточная температура воздуха в Кирове составила 3.3 градуса тепла - это норма для конца первой половины апреля, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Дневной максимум в воскресенье едва дотянул до отметки +5 градусов. В последний раз так холодно в городе было в конце апреля. В Кирове и в районах с низкого серого неба то и дело срывался снег и снежная крупа зарядами. А сегодня ночью воздух в области остыл до -3…+2 градусов. Заморозки охватили уже большинство районов.

ЧТО НАС ЖДЕТ НА НЕДЕЛЕ

Неделя ожидается холодной, со средней температурой на 5°С ниже климатической нормы.

Вероятность заморозков есть по всей территории.

Что касается количества осадков, то на севере региона их практически не будет, а на юге — избыток. Дожди начнутся с четверга.

В последний день недели температура воздуха повысится до +22°C, в самом конце мая воздух может прогреться до +25°C.

КСТАТИ

По предварительным прогнозам, новых похолоданий пока не предвидится, а июнь вообще может быть теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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