Кировский юрист просит наказать проводивших обыски в резиденции экс-губернатора за жестокое обращение с черепахой

СЕГОДНЯ 17:45 2019-05-19T17:45:43+03:00

Где находится Валера сейчас, неизвестно, но, по слухам, у него все хорошо Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

Валера (так зовут животное) на несколько дней остался в особняке Никиты Белых на Черном озере один. Без еды. Хорошо хоть вода в аквариуме была.

- В ходе проведения обысков следственно-оперативной группой в резиденции обнаружена черепаха по кличке Валера, - пишет в социальных сетях кировский юрист Ярослав Михайлов. - При этом сотрудники, понимали, что любое животное нуждается в питании, в том числе и черепаха. После проведения обыска, вход в здание опечатали. При этом черепаха осталась внутри здания. Там она находилась без пищи более недели, после чего она была изъята по требованию общественности и передана общественности на хранение.

По мнению правозащитника сотрудники, проводившие обыск нарушили сразу две статьи уголовного кодекса: «Жестокое обращение с животными» и «Превышение должностных полномочий». Юрист попросил в своем заявлении в следственный комитет проверить действия оперативной группы.

Напомним, недавно, правозащитники опубликовал рейтинг. Оказалось, что стоимость изъятого у экс-губернатора Кировской области Никиты Белых не такая уж большая. Ведь в особняке нашли только ту самую черепаху и четыре бутылки элитного самогона.

ИСТОЧНИК KP.RU