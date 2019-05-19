2019-05-19T17:45:43+03:00
Общество

Кировский юрист просит наказать проводивших обыски в резиденции экс-губернатора за жестокое обращение с черепахой

Подано заявление в следственный комитет
Евгений ДЕМИХОВ
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Где находится Валера сейчас, неизвестно, но, по слухам, у него все хорошоГде находится Валера сейчас, неизвестно, но, по слухам, у него все хорошоФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Валера (так зовут животное) на несколько дней остался в особняке Никиты Белых на Черном озере один. Без еды. Хорошо хоть вода в аквариуме была.

- В ходе проведения обысков следственно-оперативной группой в резиденции обнаружена черепаха по кличке Валера, - пишет в социальных сетях кировский юрист Ярослав Михайлов. - При этом сотрудники, понимали, что любое животное нуждается в питании, в том числе и черепаха. После проведения обыска, вход в здание опечатали. При этом черепаха осталась внутри здания. Там она находилась без пищи более недели, после чего она была изъята по требованию общественности и передана общественности на хранение.

По мнению правозащитника сотрудники, проводившие обыск нарушили сразу две статьи уголовного кодекса: «Жестокое обращение с животными» и «Превышение должностных полномочий». Юрист попросил в своем заявлении в следственный комитет проверить действия оперативной группы.

Напомним, недавно, правозащитники опубликовал рейтинг. Оказалось, что стоимость изъятого у экс-губернатора Кировской области Никиты Белых не такая уж большая. Ведь в особняке нашли только ту самую черепаху и четыре бутылки элитного самогона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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