«Заработать можно только на черепаху и элитный самогон»: Никита Белых оказался самым нищим из российских взяточников

На повестке дня: обыски в квартирах начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. У рядового силовика (даже не депутата или чиновника) нашли двенадцать миллиардов рублей! Мужчина «крышевал» крупных предпринимателей и руководителей банков.

Побит рекорд главного взяточника Дмитрий Захарчеко (aka профессор Джеймс Мориарти, как нарекли его в народе и СМИ), который будучи заместителем начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности МВД прибрал к рукам девять миллиардов!

Простому обывателю такие цифры даже и не снились. Что уж говорить о кировском народе, если даже самый крупный взяточник региона не смог честным непосильным трудом нажить себе больше, чем черепаху и пару бутылок элитного алкоголя (читать - самогона).

Чтобы знали, как сладко живут, кировский юрист Ярослав Михайлов составил свой независимый рейтинг самых громких, крупных взяточников России и нарек его «ТОП профессий и мест, где можно хорошо «заработать».

Первое место занимает аппарат губернатора Сахалинской области. При обысках были изъяты у Александра Хорошавина сначала миллиард долларов,(примерно 64 миллиардов рублей), 38 миллионов рублей и 800 часов .

На втором месте Кирилл Черкалин и его 12 миллиардов рублей. Бронзу завоевал знакомый нам Дмитрий Захарченко.

На четвертом месте разместился господин Александр Ламонов, из управления собственной безопасности Следственного комитета России. Силовик заработал 500 000 долларов США.

Пятое место досталось Вячеславу Гайзеру, главе Республики Коми. Сотрудники ФСБ изъяли у него миллиард рублей активов, 60 килограммов ювелерных изделий, 150 часов (их ценовая категория колебалась от 30 тысяч до миллиона рублей)

На шестом месте генерал МВД Денис Сугробов, заработавший чуть меньше пятисот миллионов рублей.

Седьмое место занимает Евгения Васильева, начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны России. У нее изъяли 300 миллионов рублей и мелкий антиквариат.

На восьмом месте Андрей Бельяминов, госсоветник таможенной службы и его «семейные накопления» в размере 58 миллионов рублей. Деньги сначала изъяли, а потом вернули.

На девятом месте - первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко. По оценкам специалистов его услуги стоят около 48 миллионов рублей.

На почетном десятом месте - Евгений Урлашов, мэр Ярославля. Следствие заключило, что Евгений Робертович заработал 14 миллионов рублей.

Завершает рейтинг Никита Белых, бывший губернатор Кировской область. У него изъяли лишь черепаху и четыре бутылки элитного самогона.

- Все, что было им нажито на посту губернатора области, - подчеркнул юрист. - Делаем выводы: лучше купить дальневосточный гектар, переселиться на Сахалин и устроиться в администрацию области, нежели жить на «Черном озере» в Кирове. Деньги может и покажут, но и только. Дыра дырой область. Заработать можно только на черепаху и залить горе элитным самогоном....даже не в 10-ке. Для кого не подойдет климат на Сахалине- милости просим в ГУЭБиПК. Количество миллионеров там зашкаливает.