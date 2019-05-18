Полиция разыскивает кировчан, стрелявших в автобусы

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-18T16:20:54+03:00

Автобусы обстреливали в январе и апреле 2019 года Фото: Валерий РОМАНОВ

Изменить размер текста: A A

Полицейские просят откликнуться очевидцев обстрелов автобусов в Кирове. В 2019 году произошло сразу два подобных инцидента. Первый раз автобус обстреляли около 17.00 9 января возле дома № 72 по улице Ленина. Из-за действий неизвестных, в автобусе, который следовал по маршруту №1, повредились стекла.

- Второй подобный случай произошел 6 апреля около 08.00 возле дома №86 по улице Ленина, - пояснили в УМВД РФ по Кировской области. - Под обстрел вновь попал автобус, следовавший по маршруту №1.

По фактам обстрелов возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Хулиганство». Если вам что-либо известно о случившемся, просьба сообщить по номерам: 40-60-43, 64-49-01, 8-922-976-71-91, 8-922-902-36-97, 8-912-823-69-14 или 02 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU