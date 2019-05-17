Погода на «Ночь в музеях»-2019 в Кирове: ливневый дождь, умеренный ветер

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-17T11:57:44+03:00

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Тем, кто собрался погулять на «Ночи в музеях» в Кирове, стоит прихватить с собой зонты или дождевики. Синоптики в прогнозе на завтра, субботу, 18 мая 2019 года, обещают относительно теплую, но дождливую погоду.

Так, по прогнозам сайта rp5.ru, днем в субботу ожидается +8 +11 градусов, пасмурная погода. К вечеру велика вероятность ливня. Скорость ветра 5-6 метров в секунду. Возможны порывы до 13-14 метров в секунду. К вечеру температура опустится до +5. Небо останется облачным. Скорость и направление ветра – северо-западный – не поменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU