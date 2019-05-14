«Ночь музеев» 18 мая 2019 в Кирове: программа мероприятий

«Ночь музеев» в Кирове в этом году пройдет 18 мая. Этого события особые любители культурно отдохнуть и лишний раз побывать в музее, выставочном зале и театре ждут этого дня целый год! И вот в 2019 году Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет уже в двадцать первый раз. До поздней ночи в городе будут работать десять основных площадок: городской музей, зоологический, палеонтологический, музей имени братьев Васнецовых и театр юного зрителя.

АНИМАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ

В восьмой раз сотрудники музея откроют свои двери для ночных посетителей. С пяти вечера и до девяти часов ночи кировчане смогут посмотреть на все работающие выставки, а также поучаствовать в анимационной игровой программе «Нескучный музей».

Также в зоологическом музее пройдут и мастер-классы по ниткографии - технике рисования нитками. После гости смогут почувствовать себя настоящими лаборантами и экспериментаторами. Весь вечер любители настольных развлечений смогут поиграть в авторские биологические познавательные игры, разработанные специалистами зоологического музея: домино «Чей след?», лото «Листопад», мемори «Животные вятского леса», и ещё раз закрепят материал о флоре и фауне родного края.

Где: Библиотека им. Герцена, улица Ленина, д. 160.

Когда: 18 мая, 18.00

Стоимость билетов: 200-300 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «РАНДЕВУ»

В ночь музеев библиотека имени Грина станет площадкой для музыкального концерта кировской кавер-группы «Рандеву». Бойз-бэнд отмечает свое пятилетие! Четыре парня прославились в Кировской области и близлежащих регионах благодаря каверам известных и любимых групп-классиков: «Леприконсы» и «Би-2», «Ляпис Трубецкой» и «Наутилус Помпилиус», «Noize MC» и «Звери», «Мумий Тролль» и «ДДТ».

Также группа на радость публике исполняет и композиции авторов сегодняшнего дня: «Грибы», Монеточка, Гречка и многие-многие другие.

Где: Библиотека им. Герцена, улица Герцена, 50

Когда: 18 мая, 18.00

Стоимость билетов: 200-300 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧИТКА

В Вятский художественном музее имени братьев Васнецовых пройдет историческая читка! Зрители перенесутся в далекий 1936 год, когда только зарождался театр юного зрителя. Первым спектаклем, который увидели кировчане со сцены ТЮЗа стала постановка пьесы Валентины Любимовой «Сережа Стрельцов». В художественном музее пройдет реконструкция этого спекталя.

- Мы не пытаемся давать оценки. Не пытаемся извлечь из этого материала мораль. Мы хотим максимально достоверно показать людей того времени. Они жили с верой в высокие идеалы и строили коммунизм, который, они знали, непременно наступит, - рассказывает режиссер постановки Наталия Красильникова.

Где: Художественный музей имени братьев Васнецовых, улица Карла Маркса, 70

Когда: 18 мая, 21.00

Вход свободный

Возрастной рейтинг: 0+

ЭНЕРГОНОЧЬ В МУЗЕЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Областной музей энергетики приглашает кировчан на «Ночь музеев» и обещает держать своих гостей под напряжением...в прямом и переносном смысле. Перед зрителями развернутся уникальные электрические шоу, эксперименты, в которых сможет принять участие каждый желающий. Физические электро-фокусы можно будет опробовать и на себе.

Где: Музей энергетики Кировской области, улица Ломоносова, 9

Когда: 18 мая, 18.00-22.00

Вход свободный

Возрастной рейтинг: 0+

НОЧЬЮ В ПОЛИТЕХЕ ОБ ИСКУССТВЕ

В течение шести часов в Инженериуме ВятГУ превратится в демонстрацию мастерства, таланта и трудолюбия. Три этажа учебного корпуса станут тремя столпами научного знания. Первый - гуманитарный и социальный, второй - технический, третий - естественно-научный.

Гости ART-Инженериума смогут создать собственную голограмму, нарисовать картину нитками, попытаться остановить нашествие роботов и даже собрать музыкальный инструмент своими руками и стать виртуальным музыкантом.

Где: Инженериум ВятГУ, улица Преображенская, 41

Когда: 18 мая, 18.00-22.00

Вход свободный

Возрастной рейтинг: 0+