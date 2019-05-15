2019-05-15T12:52:48+03:00
Общество

Смертельное ДТП в Нововятске: ВАЗ врезался в столб

Водитель погиб на месте
Евгений ДЕМИХОВ
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От сильного удара опора освещения упала. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиОт сильного удара опора освещения упала. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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«Девяносто девятая» съехала на обочину и протаранила фонарный столб. 37-летний водитель легковушки скончался на месте.

- ДТП произошло 15 мая в 1.20 ночи на улице Советской напротив дома № 1 в Нововятском районе, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - За рулем «ВАЗ-21099» был 37-летний мужчина.

Напомним, что 13 мая в одном из кировских дворов произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Иномарка наехала на мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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