Кировчанка на иномарке сбила трехлетнего мальчика

14 Май 11:27 2019-05-14T11:29:50+03:00

Парень получил ссадины и синяки. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

ДТП произошло в одном из дворов Кирова

Изменить размер текста: A A

Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть и попал под колеса авто. За рулем «Форд Фьюжн» была 41-летняя женщина. Кировчанка не успела среагировать и затормозить.

- ДТП произошло 13 мая в 20.30 часов во дворе дома на улице Милицейской, 76а, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Мальчик получил травмы. Госпитализация ему не понадобилась.

Позднее семья мальчика обратилась в больницу. У него были синяки и несколько ссадин.

Напомним, что 9 мая на Победиловском тракте произошло смертельное ДТП. Мужчина сбил пешехода, который шел в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU