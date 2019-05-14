2019-05-14T11:29:50+03:00
Общество

Кировчанка на иномарке сбила трехлетнего мальчика

ДТП произошло в одном из дворов Кирова
Евгений ДЕМИХОВ
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Парень получил ссадины и синяки. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиПарень получил ссадины и синяки. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть и попал под колеса авто. За рулем «Форд Фьюжн» была 41-летняя женщина. Кировчанка не успела среагировать и затормозить.

- ДТП произошло 13 мая в 20.30 часов во дворе дома на улице Милицейской, 76а, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Мальчик получил травмы. Госпитализация ему не понадобилась.

Позднее семья мальчика обратилась в больницу. У него были синяки и несколько ссадин.

Напомним, что 9 мая на Победиловском тракте произошло смертельное ДТП. Мужчина сбил пешехода, который шел в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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