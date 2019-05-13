Смертельное ДТП в Кирове: ВАЗ сбил пешехода на проезжей части

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-13T13:27:44+03:00

За рулем «четырнадцатой» был 30-летний водитель

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58-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель «четырнадцатой» не успел среагировать.

- 9 мая, в 20.55 часов, на 26-м километре автодороги Киров - Стрижи - Оричи водитель ВАЗа совершил наезд на пешехода, - уточняют в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате происшествия 58-летний мужчина погиб.

Кстати, в Кировской области из-за лося произошло ДТП. Животное неожиданно выскочило на дорогу перед микроавтобусом. В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка и двое взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU