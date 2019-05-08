На Преображенской водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку на переходе
Во вторник, 7 мая, в Кирове 45-летний водитель «Фольксвагена» сбил 19-летнюю девушку. ЧП произошло возле дома № 43 на улице Преображенской. В этот момент пешеход переходила дорогу по переходу. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.
- В результате происшествия девушка получила травмы, - уточнили в ведомстве. - Госпитализация ей не потребовалась.
Также сообщается, что водитель в момент ДТП был трезвым. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям заранее снижать скорость перед переходами. Пешеходам в свою очередь напоминают, что дорогу можно переходить только убедившись, что водители видят вас и пропускают.
ИСТОЧНИК KP.RU