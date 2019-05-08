На Преображенской водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку на переходе

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-08T10:01:16+03:00

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Во вторник, 7 мая, в Кирове 45-летний водитель «Фольксвагена» сбил 19-летнюю девушку. ЧП произошло возле дома № 43 на улице Преображенской. В этот момент пешеход переходила дорогу по переходу. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- В результате происшествия девушка получила травмы, - уточнили в ведомстве. - Госпитализация ей не потребовалась.

Также сообщается, что водитель в момент ДТП был трезвым. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям заранее снижать скорость перед переходами. Пешеходам в свою очередь напоминают, что дорогу можно переходить только убедившись, что водители видят вас и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU