СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-04T11:13:48+03:00

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В столкновении «девятки» и «Шевроле Спарк» получили травмы пятеро: водитель и четыре пассажира «ВАЗ - 2109». Авария произошла 3 мая в 21.50 часов в Кирове на перекрестке улиц Воровского и Солнечной.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются причины и условия совершения аварии, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - По факту ДТП проводится проверка.

Кроме того, очевидцы происшествия увидели, что на месте аварии были врачи «скорой». Видео с последствиями ДТП выложили в группу «КУ43». На нем видно, что иномарке разбило переднюю часть, а вот отечественному авто досталось сильнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/706742" frameborder="0"></iframe> В Кирове в ДТП на перекрестке Солнечной и Воровского пострадали пять человек.Полиция проводит проверку и устанавливает причины аварии. Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU