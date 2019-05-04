ДТП на перекрестке Солнечной и Воровского: пострадали пять человек
В столкновении «девятки» и «Шевроле Спарк» получили травмы пятеро: водитель и четыре пассажира «ВАЗ - 2109». Авария произошла 3 мая в 21.50 часов в Кирове на перекрестке улиц Воровского и Солнечной.
- На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются причины и условия совершения аварии, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - По факту ДТП проводится проверка.
Кроме того, очевидцы происшествия увидели, что на месте аварии были врачи «скорой». Видео с последствиями ДТП выложили в группу «КУ43». На нем видно, что иномарке разбило переднюю часть, а вот отечественному авто досталось сильнее.
В Кирове в ДТП на перекрестке Солнечной и Воровского пострадали пять человек.Полиция проводит проверку и устанавливает причины аварии. Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU