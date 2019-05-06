2019-05-06T17:05:51+03:00
Происшествия

Для пострадавших в пожаре жителей Кильмезского района организовали сбор помощи

Сегодня в деревню Кульма ездили работники социальных служб
Евгений ДЕМИХОВ
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Долгое время пламя не могли остановить из-за сильного ветра. Фото предоставлено очевидцемДолгое время пламя не могли остановить из-за сильного ветра. Фото предоставлено очевидцем
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Без крыши над головой остались четыре человека. Пока их приютили у себя родственники. Из областного бюджета для них выделили 180 тысяч рублей. В полиции обещают восстановить утраченные в пожаре паспорта без взимания госпошлины. Помогут и земляки.

- Сегодня в деревню Кульма ездили работники социальных служб, - рассказали в администрации Кильмезского района. - У них предусмотрены социальные выплаты в подобных ситуациях для пострадавших. Кроме того, организовали сбор помощи.

Напомним, что страшный пожар начался с небольшого возгорания в поле. Потом огонь перекинулся на деревянные постройки. В результате пожара сгорели три жилых одноквартирных дома и десять хозяйственных построек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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