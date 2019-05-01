«Вероятнее всего не будет УДО»: чем грозит Никите Белых невыплата штрафа

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-01T14:55:03+03:00

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Никита Белых не может выплатить штраф в 48 миллионов рублей из-за отсутствия таких средств. По словам супруги экс-губернатора Кировской области, невыплата этой суммы может привести к тому, что у осужденного не будет возможности претендовать на условно-досрочное освобождение и на замену наказания на менее тяжкое.

- Вероятнее всего, также не будет и облегченных условий содержания, - сообщили в издании whitenews.press. – А это дополнительное свидание и дополнительная посылка в год.

Напомним, что Пресненский суд отказал Никите Белых в отсрочке выплаты штрафа в 48 миллионов рублей. При этом сейчас экс-губернатор получает в месяц семь тысяч рублей. Из них - четыре тысячи рублей удерживают.

ИСТОЧНИК KP.RU