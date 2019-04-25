2019-04-25T17:57:57+03:00
Общество

Экс-губернатору Никите Белых отказали в отсрочке уплаты штрафа в 48 миллионов рублей

У осужденного нет средств, чтобы выплатить такую сумму
Анна КРЮКОВА
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Сейчас экс-губернатор Кировской области отбывает наказание в колонии Рязанской области. Фото: whitenews.pressСейчас экс-губернатор Кировской области отбывает наказание в колонии Рязанской области. Фото: whitenews.pressФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Пресненский суд Москвы отказал Никите Белых в отсрочке уплаты штрафа суммой в 48,2 миллиона рублей. Однако, по словам адвоката экс-губернатора Кировской области, ни у осужденного, ни у его доверителей таких денег нет. Информация об этом появилась в издании Whitenews.

- Несмотря на доводы защиты, суд отказал в удовлетворении ходатайства, - сообщается на сайте. - При этом стоимость имущества, на которое суд ранее наложил арест, согласно оценке немного превышает 4 миллиона рублей.

Напомним, что Никиту Белых осудили за получение взятки и приговорили к восьми годам лишения свободы. Наказание он отбывает в колонии Рязанской области. Там он работает библиотекарем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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