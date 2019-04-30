2019-04-30T11:46:53+03:00
Происшествия

В Кирове обокрали загородный дом Николая Курагина

Воры проникли в особняк через разбитое окно
Евгений ДЕМИХОВ
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На разбитом стекле остались следы крови вора. Фото: pixabay.comНа разбитом стекле остались следы крови вора. Фото: pixabay.com
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Миллион рублей, 300 тысяч долларов, 150 тысяч фунтов нашли они в шкафу. В рублях сумма похищенного составила порядка 33 миллионов.

- Воры проникли в загородный дом председателя совета директоров компании «Вятич» Николая Курагина, - сообщают свободные источники. - Они работали довольно грубо: выбили стекло, при это порезав руку. На осколках видны следы крови. Кроме того, воры оставили отпечатки следов во дворе дома.

Источники утверждают, что полицейских, прибывших на место происшествия удивили два факта: кроме денег, воры забрали загранпаспорт Курагина. Правоохранители также задумались над тем, почему у бизнесмена в доме без охраны была такая огромная сумма. Есть предположение, что кража - инсценировка, которая не позволит бизнесмену выехать за границу.

Напомним, что недавно на предприятии «Вятич» проходили обыски ФСБ. Кто-то из руководящего состава завода вывел на иностранные счета почти четыре миллиона евро через фирму-однодневку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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