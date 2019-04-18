Илья Курагин: «Об обысках в «Вятиче» я узнал по дороге в Китай»

В четверг на крупнейшем предприятии Кирова, выпускающем знаменитый «Вятский квас» и пиво «Вятич», прошли обыски. Сотрудники ФСБ забрали всю финансовую документацию, отчеты. Компанию обвиняют в выводе за границу 274 миллионов рублей.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с сентября по декабрь 2014 года лица, входящие в состав руководителей торговой компании «Вятич», которая была ликвидирована в 2017 году, совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме более 3,8 миллиона евро на банковские счета одной из иностранных фирм-«однодневок». Движение денежных средств этой фирмы носит транзитный характер, - официально заявили в УФСБ России по Кировской области.

Отметим, что данная торговая компания была создана в 2009 году на базе акционерного общества «Вятич» и занималась распространением продукции предприятия в течение восьми лет. Учредителями ТК был бывший генеральный директор АО Николай Курагин и коммерческий директор Руслан Владимиров.

В самой организации «Комсомолке» сообщили, что обыски ФСБ застали врасплох. Генерального директора на месте не было.

У меня, как у сотрудника компании, никогда не возникало никаких подозрений на неправомерные финансовые махинации компании, - прокомментировал ситуацию специалист по рекламе АО «Вятич» Андрей Беляев. - Сейчас руководитель организации находится, к сожалению, не на рабочем месте. Но он, конечно же, даст обратную связь, опровержение по данному вопросу.

«Комсомолке» удалось дозвониться и до генерального директора «Вятича».

Пост генерального директора АО «Вятич» занимает Илья Курагин. Фото: vyatich.ru

- Я сейчас нахожусь в командировке, в Китае, и эти новости застали меня в дороге, - прокомментировал «Комсомолке» генеральный директор АО «Вятич» Илья Курагин. - Я не владею сейчас всей информацией. Насколько мне известно, обыски уже закончились. У правоохранительных органов возникли вопросы не к акционерному обществу «Вятич», а к одной из организаций с идентичным названием «Вятич». Адекватный комментарий я смогу дать только по возвращении в Киров, когда вникну во все подробности.

СКАЗАНО

Кировские предприятия, с которыми сотрудничает компания «Вятич», говорят, что никаких преступных схем в ведении документации и в финансовых операциях не замечали. Компания - стабильный и надежный партнер на протяжении многих лет.

ОФИЦИАЛЬНО

- Торговая компания «Вятич» находилась в подчинении акционерного общества «Вятич», - пояснили «Комсомолке» в Федеральной службе безопасности по Кировской области. - Деньги передавали через эту фирму-«однодневку», но обратно они не поступали. Пока число лиц, причастных к преступлению, не установлено. Идет расследование. По данному факту заведено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».

Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы с выплатой штрафа до одного миллиона рублей.

В силовых структурах нам прокомментировали, что на данный момент непонятно, с какой целью выводились деньги. Это мог быть и уход от налогов, и легализация доходов за границей, что является серьезным экономическим преступлением. В этой ситуации может быть много нюансов.

СПРАВКА «КП»

Завод «Вятич» открыл немецкий пивовар Карл Отто Шнейдер в 1903 году. За десятилетие он расширил географию поставок напитков в разные города страны. Постепенно идет модернизация завода. Она продолжается и в годы Великой Отечественной войны.

С 60-х годов на заводе стали выпускать и безалкогольные напитки. Фото: vyatich.ru

С 60-х годов прошлого века на предприятии начинают изготавливать безалкогольные напитки, в том числе квас. С 1998 года общее собрание акционеров избирает Николая Витальевича Курагина генеральным директором ОАО «Вятич». Он дал предприятию курс на модернизацию. В 2002-2004 годах на заводе проводят реконструкцию. С 2005 года стартовали регулярные экскурсии с дегустациями. В 2015-2018 годы на заводе провели очередную масштабную реконструкцию.

В настоящее время генеральным директором АО «Вятич» является Илья Николаевич Курагин.

Напомним, что это первый скандал компании, связанный с финансами. До этого предприятие в экономических и коммерческих преступлениях замечено не было.

КСТАТИ

Прокуратура Кировской области координирует работу правоохранительных и контролирующих органов, связанную с экономической деятельностью предприятий. Так, в марте 2019 года по требованию прокурора был заблокирован сайт, через который происходило отмывание незаконно заработанных денег.

Кроме того, два года назад удалось установить три площадки по обналичиванию денег, благодаря которым преступникам удалось снять порядка одного миллиарда рублей. Эти фирмы-«однодневки» закрыли, а организаторов наказали.