На строительство грунтовой дороги Опарино - Альмеж потратят миллиард рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-29T14:40:20+03:00

Средства на строительство дороги выделят из бюджета Кировской области. Фото: pixabay.com

Завершить работы планируется к ноябрю 2021 года

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В понедельник, 20 мая, выберут подрядчика, который займется строительством дороги Киров - Котлас - Архангельск, участок Опарино - Альмеж. На работы из бюджета Кировской области выделят 1,061 млрд рублей. Такой аукцион появился на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен будет завершить строительство дороги в ноябре 2021 года. Протяженность участка составит 26,63 километра. Причем, подрядчик должен сделать грунтовую дорогу. Заявки на участие в аукционе можно отправить до 14 мая.

Напомним, что в 2019 году в Кирове планируется отремонтировать 33 километра проезжей части. Приоритет отдан наиболее протяженным и загруженным улицам города.

ИСТОЧНИК KP.RU