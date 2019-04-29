На строительство грунтовой дороги Опарино - Альмеж потратят миллиард рублей
В понедельник, 20 мая, выберут подрядчика, который займется строительством дороги Киров - Котлас - Архангельск, участок Опарино - Альмеж. На работы из бюджета Кировской области выделят 1,061 млрд рублей. Такой аукцион появился на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик должен будет завершить строительство дороги в ноябре 2021 года. Протяженность участка составит 26,63 километра. Причем, подрядчик должен сделать грунтовую дорогу. Заявки на участие в аукционе можно отправить до 14 мая.
Напомним, что в 2019 году в Кирове планируется отремонтировать 33 километра проезжей части. Приоритет отдан наиболее протяженным и загруженным улицам города.
ИСТОЧНИК KP.RU