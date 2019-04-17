«БКД-2019»: в Кирове отремонтируют 33 километра дорог

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-17T17:37:45+03:00

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Киров третий год подряд принимает участие в приоритетной федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». За «ремонтный сезон» 2019 года в городе отремонтируют 33 километра проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

В этом году приоритет отдан наиболее протяженным и загруженным улицам города. Так, ремонтные работы пройдут на Октябрьском проспекте, улицах Проезжей, Ленина, Московской, Щорса и Воровского, а также на улицах Ломоносова, Маклина, Мельничной, Ивана Попова, Сурикова, Тимирязева, Андрея Упита, проезде Можайского, Тихой, Красноармейской, Ленина и Тренера Пушкарева в Нововятском районе, Опарина.

Подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог, выберут уже к концу мая. Сами ремонтные работы начнутся в июне.

Как отметили в областном правительстве, за два года реализации проекта количество качественных дорог, соответствующих нормативам, увеличилось с 33% до 57%.

На 2 миллиарда 312 миллионов рублей, которые выделены на ремонт дорог в рамках проекта «БКД», отремонтируют 50 километров городских дорог и 70 километров - регионального и межмуниципального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU