Погода на майские праздники в Кирове 2019: ожидаются дожди и потепление

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-29T12:50:07+03:00

В первые дни мая кировчане могут смело отправиться на природу. Фото: pixabay.com

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В понедельник, 29 апреля, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. По информации Gismeteo.ru, днем температура воздуха составит +4 градуса, ночью ожидается -3. В последний рабочий день в Кирове также будет переменная облачность. Днем столбик термометра окажется на отметке +3. Ночью в городе ожидаются заморозки, похолодает до -6 градусов.

В среду, 1 мая, в Киров придет потепление. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью будет -4. В четверг днем температура воздуха составит +12 градусов. Ночью ожидается 0 градусов.

С 3 мая в городе зарядит дождь. В пятницу и субботу воздух прогреется до +10...+11 градусов. Ночью похолодает до -4. В воскресенье, 5 мая, в Кирове ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +16 градусов, ночью будет +6.

Напомним, что в начале мая метеорологи-любители прогнозировали в городе похолодание и осадки в виде снега.

ИСТОЧНИК KP.RU