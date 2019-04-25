Прогноз погоды на май 2019 в Кирове: начало месяца будет прохладным

Совсем скоро наступят долгожданные майские выходные. Однако по словам метеорологов-любителей, в праздничные выходные кировчанам снова придется померзнуть. Температура воздуха опустится до минусовых значений.

ПОХОЛОДАЕТ УЖЕ СКОРО

Прохладную погоду строит ожидать уже в первых числах мая. Температура воздуха ночами будет понижаться до -5… -6 градусов. Днем может идти дождь и даже снег.

- Как бы нам этого ни хотелось, на очереди - холодный май, - отмечают в группе «Любительская метеорология в Кирове». - На горизонте появились ночные заморозки и даже снег на первую серию майских выходных (предварительно на 3-5 мая).

Похолодание продлится в нашем городе по 7 мая. Затем в город придет незначительное потепление. В пятницу, 8 мая, ночью ожидается +1 градус. Днем воздух прогреется до +9. Подобная погода в городе будет держаться до 16 мая.

ТЕПЛО ВСЕ-ТАКИ ПРИДЕТ

По информации Gismeteo.ru, по-настоящему тепло в Кирове будет с 17 мая. Ночью температура воздуха составит +2 градуса, а днем столбик термометра окажется на отметке +17. На следующий день ночью ожидается уже +9 градусов. Днем стоит ожидать +19. Может пройти небольшой дождь.

Воскресенье, 19 мая, порадует кировчан теплой и солнечной погодой. Ночью воздух прогреется до +9 градусов, а днем температура воздуха составит +21. Понедельник, 20 мая, окажется таким же солнечным.

Однако уже с 21 мая дни окажутся пасмурными и дождливыми. Так, 22 мая, по прогнозам синоптиков, в Кирове целый день будет лить дождь. Ночью температура воздуха составит +12...+14 градусов, днем ожидается +21.

В последние дни мая, по прогнозам «Яндек Погоды» в Кирове снова будет солнечно. Днем воздух будет прогреваться до +19...+20 градусов. Ночью ожидается +13...+14 градусов.