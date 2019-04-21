«Искали всю ночь»: в Кирове нашли пропавшего восьмилетнего школьника

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-21T16:48:51+03:00

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В Кирове нашли восьмилетнего Виктора Тарасенко. Мальчик ушел из дома 20 апреля около 19 часов и не вернулся. Поиски школьника начали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции и неравнодушные жители города. На следующий день, 21 апреля, в соцсетях появилась информация о том, что поиск завершен. Ребенка нашли живым.

- Большую помощь в поиске оказали местные жители, которые приходили в штаб со свидетельствами, - отметили волонтеры «Лиза Алерт» в своем сообществе. - Благодаря им удалось понять, где может находиться мальчик. Спасибо сотрудникам полиции, инспектору ПДН Юлии за оперативность и обратную связь.

Также в группе поблагодарили тех, кто печатал ориентировки, делал репосты и принимал участие в поисках. Всего на просьбу о помощи откликнулись около 50 человек. Мальчика искали всю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU