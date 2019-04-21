2019-04-21T10:44:43+03:00
Общество

В Кировской области разыскивают 17-летнего подростка

В последний раз Михаила Комарова видели 19 апреля
Анна КРЮКОВА
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Подросток может находиться в Кирове. Фото: vk.com/ornkirovПодросток может находиться в Кирове. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кировской области продолжаются поиски 17-летнего подростка. Михаил Комаров пропал 19 апреля. В этот день его в последний раз видели в поселке Аркуль Нолинского района около 14.00. К поискам молодого человека подключились сотрудники полиции и волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый». Они сообщают, что подросток может находиться в Кирове.

Приметы Михаил Комарова: на вид 16-18 лет, рост 172 сантиметра, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. На момент ухода был одет в темно-серую толстовку.

Если вам известно что-либо о местонахождении подростка, просьба сообщить по номерам: 89091351085 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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