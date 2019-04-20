Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке пищеблока кировской школы №32

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-20T11:40:46+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора проверили пищеблок кировской школы №32. Работники выявили нарушения при реализации готовых блюд и мытье посуды. Проверка «нагрянула» в школу в связи с подозрением на заболеваемость школьников.

- Специалисты проверили пищеблок и провели отбор проб, - рассказали «Комсомолке» в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Также медицинскими работниками территориальной детской поликлиники были осмотрены дети. На сегодня детей с клиническими проявлениями острых кишечных инфекций не выявлено. Расследование продолжается.

Напомним, что в редакцию издания обратились взволнованные родители школьников. Они сообщили, что 17 и 18 апреля дети жаловались на проблемы со здоровьем. По мнению многих кировчан, причина тому - некачественное питание в школьной столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU