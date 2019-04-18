Массовое отравление или ротовирус? В кировской школе дети жалуются на качество питания

В редакцию «Комсомольской правды» в Кирове» обратились взволнованные родители учеников школы № 32. По словам кировчан, дети в учебном заведении уже второй день подряд жалуются на плохое самочувствие. Жители города считают, что это связано с некачественным питанием в школьной столовой.

В КИСЕЛЕ - ВОЛОСЫ, А ОТ КОТЛЕТ - НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

Проблемы с пищеварением возникли у одного из учеников 17 апреля. На следующий день оказалось, что плохо себя чувствуют сразу несколько школьников с 1-го по 11-й класс.

- Дети очень часто жаловались на питание в столовой: и на запах, и на цвет, и на вкусовые качества, - пояснили родители. - Недавно мне ребенок рассказывал, что обнаружил в своем киселе волосы, а от колет неприятно пахло.

Кировчане также добавили, что ученики недовольны питанием уже последние пару лет. Как раз с тех пор, когда в учебном заведении полностью сменились повара.

Кстати, в школе есть несколько классов коррекционной направленности. Ребята, обучающиеся в них, питаются по льготной системе.

ПРОКУРАТУРА И РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРИТ

Для того чтобы выяснить причины плохого самочувствия детей, сегодня в школу с проверкой нагрянули специалисты Роспотребнадзора Кировской области. Они взяли в пищеблоке пробы продуктов питания, смывы с оборудования и инвентаря. Результаты исследования будут известны 22 апреля. Также свою проверку начала и прокуратура Ленинского района.

«В ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ ОБРАТИЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК»

В администрации города информацию о массовом отправлении детей опровергают и сообщают, что дети обучаются в школе в штатном режиме.

- Вчера один из учеников школы № 32 обратился в инфекционную больницу с жалобами на плохое самочувствие, - пояснили «Комсомолке» в мэрии. - Больше никто из учеников этой школы в больницу не обращался. Тем не менее, поскольку одна жалоба поступила, сегодня же в школу были направлены специалисты Роспотребнадзора. Кроме того, в школе № 32 проведен врачебный осмотр всех детей. Некоторые учащиеся пожаловались на кашель или заложенность носа. Ни о каких массовых жалобах на расстройства желудочно-кишечного тракта речи не идет.

Также в администрации Кирова пояснили, что в департаменте образования сегодня провели встречу с директором комбината питания. Он подтвердил, что все продукты, которые поставляются в школу, проходят двойной контроль и соответствуют требованиям качества.

Однако, поскольку родители действительно переживают из-за обращения одного из учеников в инфекционную больницу, завтра занятия в школе отменят. Вместо этого в учебном заведении проведут профилактическую дезинфекцию.