В кировской школе № 32 отравились десятки детей?
В среду, 17 апреля, ученики кировской школы № 32 начали массово жаловаться на проблемы с пищеварением. На следующий день стало известно, что проблемы со здоровьем возникли у многих учеников с 1-го по 11-й класс. В одном из вторых классов почувствовали себя плохо сразу около десяти детей. Об этом «Комсомолке» сообщили взволнованные родители учеников.
- Дети очень часто жаловались на питание в столовой: и на запах, и на цвет, и на вкусовые качества, - рассказали кировчане. - Специалисты Роспотребнадзора взяли из пищеблока пробы, чтобы понять, в чем причина плохого самочувствия детей.
Пока точной информации, из-за чего возникли проблемы со здоровьем у школьников, нет. Рассматриваются как минимум два варианта: ротавирус или отравление. Однако родители больше склоняются ко второму варианту. По словам кировчан, дети стали жаловаться на еду в столовой пару лет назад. Именно в это время в школе полностью сменились повара.
Кстати, в этом учреждении несколько классов коррекционной направленности. Дети питаются по льготной системе.
Завтра школу выводят на дистанционное обучение.
В прокуратуре Ленинского района нам прокомментировали, что начали проверку. Сотрудники ведомства со специалистами Роспотребнадзора еще раз проверят состояние пищеблока и всех работников столовой.
ИСТОЧНИК KP.RU