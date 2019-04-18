2019-04-18T15:38:06+03:00
Общество

В кировской школе № 32 отравились десятки детей?

Ребята начали массово жаловаться на плохое самочувствие 17 апреля
Анна КРЮКОВА
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Родители школьников считают, что детей накормили испорченной едойРодители школьников считают, что детей накормили испорченной едойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 17 апреля, ученики кировской школы № 32 начали массово жаловаться на проблемы с пищеварением. На следующий день стало известно, что проблемы со здоровьем возникли у многих учеников с 1-го по 11-й класс. В одном из вторых классов почувствовали себя плохо сразу около десяти детей. Об этом «Комсомолке» сообщили взволнованные родители учеников.

- Дети очень часто жаловались на питание в столовой: и на запах, и на цвет, и на вкусовые качества, - рассказали кировчане. - Специалисты Роспотребнадзора взяли из пищеблока пробы, чтобы понять, в чем причина плохого самочувствия детей.

Пока точной информации, из-за чего возникли проблемы со здоровьем у школьников, нет. Рассматриваются как минимум два варианта: ротавирус или отравление. Однако родители больше склоняются ко второму варианту. По словам кировчан, дети стали жаловаться на еду в столовой пару лет назад. Именно в это время в школе полностью сменились повара.

Кстати, в этом учреждении несколько классов коррекционной направленности. Дети питаются по льготной системе.

Завтра школу выводят на дистанционное обучение.

В прокуратуре Ленинского района нам прокомментировали, что начали проверку. Сотрудники ведомства со специалистами Роспотребнадзора еще раз проверят состояние пищеблока и всех работников столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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