2019-04-19T17:40:57+03:00
Общество

В Кирове в пятницу и субботу проверят водителей на трезвость

«Сплошные проверки» пройдут в двух районах города
Евгений ДЕМИХОВ
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В некоторых районах автомобили будут останавливать чаще, чем обычно. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиВ некоторых районах автомобили будут останавливать чаще, чем обычно. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Сегодня, 19 апреля, в Ленинском районе города сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать водителей и проверять их на состояние опьянения. А завтра, 20 апреля, «сплошные проверки» пройдут в Нововятском районе.

- Не останутся без внимания автоинспекторов и другие оживленные места, - предупреждают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В частности, останавливать водителей будут на въездах и выездах из Кирова, места массового пребывания горожан, а также пригородные зоны.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление машиной в пьяном виде могут привлечь к административной ответственности. Нарушителей лишают водительских прав или штрафуют.

Кстати, недавно жителя Омутнинского района отправили под суд за «пьяные» шутки. Мужчина трижды звонил в отделение полиции, чтобы сообщить о заминированных зданиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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