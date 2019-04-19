Кировчанам предлагают поучаствовать в «Народной экспертизе» кондитерской и молочной продукции
Жителям города представят продукты местных производителей
«Народная экспертиза» пройдет 25 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В преддверии Светлого праздника Пасхи «Комсомольская правда» Киров» решила выяснить, какие кировские производители выпускают качественную и вкусную продукцию. Всех читателей приглашаем поучаствовать в «Народной экспертизе» куличей, кондитерской и молочной продукции от кулинарии «Пышка», ООО «ПТФ «Бахтинский хлеб», ООО «Богородский молочный завод». Мероприятие состоится 25 апреля, с 11.00 до 11.30, в ТЦ «Баско» (ул. Воровского, 107).
ИСТОЧНИК KP.RU