2019-04-19T15:44:23+03:00
Общество

Кировчанам предлагают поучаствовать в «Народной экспертизе» кондитерской и молочной продукции

Жителям города представят продукты местных производителей
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«Народная экспертиза» пройдет 25 апреля«Народная экспертиза» пройдет 25 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В преддверии Светлого праздника Пасхи «Комсомольская правда» Киров» решила выяснить, какие кировские производители выпускают качественную и вкусную продукцию. Всех читателей приглашаем поучаствовать в «Народной экспертизе» куличей, кондитерской и молочной продукции от кулинарии «Пышка», ООО «ПТФ «Бахтинский хлеб», ООО «Богородский молочный завод». Мероприятие состоится 25 апреля, с 11.00 до 11.30, в ТЦ «Баско» (ул. Воровского, 107).

ИСТОЧНИК KP.RU

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