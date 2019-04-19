В Шабалинском районе обнаружили бешеную лисицу
В Кировской области в очередной раз обнаружили животное, заболевшее бешенством. На этот раз лисицу с опасным заболеванием заметили 12 апреля в Шабалинском районе. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Кировской области.
- Животное забежало на территорию поселка Заводского, - пояснили в управлении. - Кировская областная ветеринарная лаборатория установила у лисицы диагноз «бешенство».
Напомним, что это уже шестой случай опасного заболевания, зарегистрированный в Кировской области в 2019 году. Причем бешенство выявляют не только у диких животных, но и у домашних. В конце января в Зуевском районе заболевание обнаружили у коровы.
ИСТОЧНИК KP.RU