В Шабалинском районе обнаружили бешеную лисицу

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-19T11:11:17+03:00

Специалисты зарегистрировали уже шестой случай опасного заболевания у животных в 2019 году

Изменить размер текста: A A

В Кировской области в очередной раз обнаружили животное, заболевшее бешенством. На этот раз лисицу с опасным заболеванием заметили 12 апреля в Шабалинском районе. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Кировской области.

- Животное забежало на территорию поселка Заводского, - пояснили в управлении. - Кировская областная ветеринарная лаборатория установила у лисицы диагноз «бешенство».

Напомним, что это уже шестой случай опасного заболевания, зарегистрированный в Кировской области в 2019 году. Причем бешенство выявляют не только у диких животных, но и у домашних. В конце января в Зуевском районе заболевание обнаружили у коровы.

ИСТОЧНИК KP.RU