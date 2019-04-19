2019-04-19T11:11:17+03:00
Общество

В Шабалинском районе обнаружили бешеную лисицу

Специалисты зарегистрировали уже шестой случай опасного заболевания у животных в 2019 году
Анна КРЮКОВА
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Лисица забежала на территорию поселка. Фото: pixabay.comЛисица забежала на территорию поселка. Фото: pixabay.com
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В Кировской области в очередной раз обнаружили животное, заболевшее бешенством. На этот раз лисицу с опасным заболеванием заметили 12 апреля в Шабалинском районе. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Кировской области.

- Животное забежало на территорию поселка Заводского, - пояснили в управлении. - Кировская областная ветеринарная лаборатория установила у лисицы диагноз «бешенство».

Напомним, что это уже шестой случай опасного заболевания, зарегистрированный в Кировской области в 2019 году. Причем бешенство выявляют не только у диких животных, но и у домашних. В конце января в Зуевском районе заболевание обнаружили у коровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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