Погода на 20 и 21 апреля 2019 в Кирове: будет солнечно и тепло

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-19T11:24:17+03:00

В выходные кировчане могут смело планировать поездки на природу. Фото: pixabay.com

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В выходные в Киров наконец-то вернется весна. В субботу утром, 20 апреля, температура воздуха составит всего +2 градуса. Однако днем столбик термометра окажется на отметке +7 градусов. Погода будет облачной и пасмурной. К вечеру на улице вновь станет прохладно. Ожидается +2 градуса.

Воскресенье порадует кировчан солнечной погодой. С утра воздух прогреется до +3 градусов. Днем температура воздуха составит +10 градусов. Вечером столбик термометра окажется на отметке +6.

Напомним, что в ближайшее время похолоданий не ожидается. Уже в середине следующей недели температура воздуха может подскочить до +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU