Погода в Кирове: ожидается потепление до +18 градусов

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-18T10:51:45+03:00

Синоптики считают, что в ближайшие недели кировчанам если и придется от чего-то прятаться, то только от жары Фото: Дмитрий СТЕШИН

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Жителям области довелось пережить два ненастных дня и аномально холодную ночь для этого времени года. В недалеком будущем кировчан ждут теплые весенние лучи и летняя одежда. Если до 21 апреля температура воздуха будет подниматься незначительно, то в середине следующей недели она может подскочить до +18 градусов.

- Антициклональный характер погоды может сохраниться, поэтому теплая погода с дефицитом осадков продолжится, - сообщают кировские метеорологи-любители. - К середине недели температура воздуха может повыситься до +16...+18 градусов днем и до +8...+10 градусов ночью.

Согласно прогнозам, минимальная температура стабилизируется. В ближайшем будущем не ожидается резких похолоданий, что означает только одно - лето приближается. А вместе с ним - садово-огородный сезон и жара.

ИСТОЧНИК KP.RU