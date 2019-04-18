Владимир Быков: «Мы можем установить временные рамки, но за нарушения покоя и тишины должна быть конкретная ответственность»

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-18T18:15:35+03:00

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В Законодательном собрании Кировской области состоялось совещание по вопросу изменения в нашем регионе «времени тишины». Кировчане ощущают острый недостаток часов, когда нельзя шуметь, громко разговаривать, петь и свистеть. На это выделено время с 22.00 до 6.00

Чтобы разработать проект кировских «часов тишины», депутаты проанализировали опыт других регионов Приволжья. Так, в Саратовской области «время тишины» длится с девяти вечера до девяти утра, в Удмуртии - с 23.00 до 7.00, в Ульяновской области в дневное время 13.00-15.00 и в ночное 23.00-7.00, а в выходные и праздничные дни и вовсе 23.00-9.00. Также депутат, поднявший этот вопрос на обсуждение неделю назад, Галина Буркова акцентировала внимание на Нижегородской области, где введен «тихий час».

Но прежде чем принимать законопроект, депутаты Кировской области задались вопросом о мерах пресечения и наказания тем, кто нарушил «часы тишины». По данным заместителя главы администрации Кирова Ирины Щеголевой, за год в городе составляют около 1000-1300 протоколов за шум. Больше всего шумят любители выпить и молодежь, собирающаяся компаниями. 70% из всех случаев нарушения тишины зафиксировано с 23.00 до 2.00 часов, еще 30% - с 22.00 до 23.00 часов. Нарушители могут получить предупреждение или административный штраф.

- Это начало большой работы, в которой нас поддерживает правительство Кировской области, - подчеркнул Владимир Быков. - Мы ставим для себя цель разобраться в вопросе с учетом мнений жителей Кирова и районов области, услышать все предложения. Это поможет принять закон, который максимально учитывает все возможные случаи и обстоятельства. Ведь мы понимаем, что можно установить временные рамки, но за нарушение покоя и тишины должна быть вполне конкретная ответственность, и меры наказания необходимо начинать с предупреждений и замечаний.

Предложение изменить «часы тишины» будет рассмотрено на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU