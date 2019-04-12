Владимир Быков: «Кировчане стали чаще жаловаться на недостаток «часов тишины»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-12T16:43:02+03:00

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На заседании Законодательного собрания Кировской области депутаты подняли вопрос о «времени тишины». Галина Буркова и Валерий Басюк предложили увеличить часы, когда кировчанам запрещалось бы проводить ремонтные работы, громко разговаривать и петь. По мнению депутатов, восьми часов тишины кировчанам недостаточно.

- Это своевременное предложение: в последнее время кировчане стали чаще замечать, что «часов тишины» им не хватает, - подчеркнул председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков. - Прежде чем приступить к изменению законодательства, нужно узнать мнение всех, кто захочет высказать свою позицию. На данный момент у нас есть несколько идей, основанных на опыте других регионов. Например, в Кировской области можно ввести дневной «тихий час» или дифференцировать шум по видам: строительный, бытовой и так далее. Мы уже проанализировали принятые в ПФО решения: в регионах ограничения на шум действительно разнятся.

Напомним, что в Кировской области с 22.00 до 6.00 действует «время тишины». Нарушителю режима грозит штраф: гражданам - до трех тысяч рублей, должностным лицам - до пяти, а юридическим - до двадцати.

ИСТОЧНИК KP.RU