Массовое ДТП под Гирсово: водителя, виновного в смерти беременной женщины, отправят на принудительные работы

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-15T14:17:12+03:00

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В аварии погибли двое, в том числе, беременная женщина. Кроме того, шесть человек получили травмы. Водитель грузовика «ДАФ» не справился с управлением. Его судили по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

- В суде установлено, что водитель двигался по федеральной автодороге «Вятка» на территории Юрьянского района, - сообщили в прокуратуре по Кировской области. - Он не принял должных мер к снижению скорости и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Lada Kalina». После столкновения автомобиль «Lada Kalina» выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «RENO Sandero». В результате ДТП двое пассажиров «Lada Kalina».

Выяснилось, что водитель был трезв - он неправильно выбрал скоростной режим. Фото: КУ-43

Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание - два года лишения свободы. Однако тюремный срок заменили на принудительные работы на то же время, а также ежемесячно из его зарплаты будут вычитать 15% в доход государства. Кроме того, его лишат водительских прав на два года. Суд смягчил наказание из-за того, что у мужчины на иждивении находится малолетний ребенок. Кроме того, водитель имеет положительные характеристики с работы и места службы. Он активно сотрудничал со следствием и полностью возместил моральный вред потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU