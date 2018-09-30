Массовое ДТП под Гирсово: двое погибли, шестеро пострадали. Среди них двое детей

СЕГОДНЯ 17:53 2018-09-30T17:52:40+03:00

Один из водителей не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 сентября, в Юрьянском районе произошло смертельное ДТП. Об этом «Комсомольской правде» в Кирове» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Кировской области. Авария случилась в 11.30 часов дня на 6 км федеральной автодороги «Вятка», у поворота на Гирсово.

Массовое ДТП в Юрьянском районе.В аварии, произошедшей днем 30 сентября, погибли двое кировчан. Еще шестеро пострадали, среди них двое несовершеннолетних

По предварительным данным, в ДТП столкнулись три автомобиля: «Лада Калина», «ДАФ» и «Рено Сандеро». «Калина» остановилась на перекрестке для поворота налево, а «ДАФ», ехавший следом, врезался в нее. От удара «Калину» отбросило на встречную полосу, прямо в автомобиль «Рено Сандеро».

- В аварии погибли двое пассажиров «Лады Калина», мужчина и женщина - подчеркнули в пресс-службе Госавтоинспекции. - Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей-пассажиров «Рено Сандеро». По предварительным данным, водитель «ДАФ» не справился с управлением, поэтому автомобиль и врезался в «Калину».

Установлено, что владелец «ДАФа», виновник аварии, был трезв в момент ДТП. Сейчас полицейские и автоинспекторы устанавливают личности погибших и пострадавших кировчан. Все обстоятельства ДТП будут проверены.