СКР: фактов намеренного банкротства судостроительного завода в Сосновке не выявлено

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-11T15:08:39+03:00

На данный момент производство стоит уже третий год. Фото: ГФИ по Кировской области

Уголовное дело в отношении руководства предприятия было закрыто еще в декабре 2018 года

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Руководство судостроительного завода в Сосновке, по данным следственного комитета, задолжало своим сотрудникам менее 15 миллионов рублей. Большую часть долга погасили во время расследования уголовного дела о невыплате заработной платы.

- Расследованием установлено, что общая задолженность по заработной плате 280 работникам составила 31 миллион рублей, - пояснили «Комсомолке» в СУ СК России по Кировской области. - Причиной ее образования послужило тяжелое финансовое состояние предприятия, сложившееся в результате изменения конъюнктуры рынка, цен на комплектующие и расходные судостроительные материалы.

Из-за отсутствия имущества, которое можно было бы быстро продать по рыночной цене, завод не смог вовремя погасить долги. Однако после вмешательства правоохранительных органов и ряда принятых следственных мер работникам выплатили 16 миллионов рублей.

- Исследованием деятельности завода фактов противоправного отчуждения имущества и преднамеренного банкротства не выявлено, - подытожили в ведомстве. - В связи с этим в декабре 2018 года уголовное дело прекращено. Вместе с тем ситуация с погашением задолженности по заработной плате остается на пристальном контроле следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU