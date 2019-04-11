2019-04-11T15:08:39+03:00
Происшествия

СКР: фактов намеренного банкротства судостроительного завода в Сосновке не выявлено

Уголовное дело в отношении руководства предприятия было закрыто еще в декабре 2018 года
Елизавета Захарова
Поделиться:
На данный момент производство стоит уже третий год. Фото: ГФИ по Кировской областиНа данный момент производство стоит уже третий год. Фото: ГФИ по Кировской области
Изменить размер текста:

Руководство судостроительного завода в Сосновке, по данным следственного комитета, задолжало своим сотрудникам менее 15 миллионов рублей. Большую часть долга погасили во время расследования уголовного дела о невыплате заработной платы.

- Расследованием установлено, что общая задолженность по заработной плате 280 работникам составила 31 миллион рублей, - пояснили «Комсомолке» в СУ СК России по Кировской области. - Причиной ее образования послужило тяжелое финансовое состояние предприятия, сложившееся в результате изменения конъюнктуры рынка, цен на комплектующие и расходные судостроительные материалы.

Из-за отсутствия имущества, которое можно было бы быстро продать по рыночной цене, завод не смог вовремя погасить долги. Однако после вмешательства правоохранительных органов и ряда принятых следственных мер работникам выплатили 16 миллионов рублей.

- Исследованием деятельности завода фактов противоправного отчуждения имущества и преднамеренного банкротства не выявлено, - подытожили в ведомстве. - В связи с этим в декабре 2018 года уголовное дело прекращено. Вместе с тем ситуация с погашением задолженности по заработной плате остается на пристальном контроле следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове ищут водителя, который сбил пешехода и врезался в здание
Афера по-московски: кировчанин, желая купить иномарку, заплатил мошеннику 155 тысяч рублей
Ребенку-сироте отказали в получении жилья при переезде из Котельнича в Киров
На 22-летнюю кировчанку, оставившую двоих детей без присмотра, завели уголовное дело
В Кирово-Чепецке двое мужчин надругались над 12-летней девочкой в закусочной
46 кировских семей получили деньги на новые квартиры
Житель Котельнича украл деньги для благотворительного фонда
«Ростелеком» поддержал «Перезагрузку 2.0»
В Кирове 11-летний мальчик в третий раз сбежал из дома
Половина кировских призывников будет служить в сухопутных войсках
Кировчанам для достойной жизни нужно 60 тысяч рублей в месяц
В Арбаже у хулигана в доме искали ружье, а нашли наркотики