Банкротство или рейдерский захват: судостроительный завод в Сосновке второй год не может выплатить 40 миллионов рабочим

Сосновка даже в сравнении с Кировом - маленький провинциальный город с численностью чуть больше одиннадцати тысяч человек (на 1 января прошлого года). Единственным предприятием, на котором держится городок, был судостроительный завод. Но его лихорадит уже не первый год.

Долги, в которых погрязло производство, тянутся с 2012 года. Завод с Сосновке перепродает старые кредиты и берет новые - и таким образом пытается удержаться на плаву.

Рабочим, среди которых есть и одинокие, и пожилые, и матери-одиночки, и многодетные семьи, и ветераны труда, это надоело. Письма, жалобы, заявления в администрацию, правоохранительные органы не возымели желаемого результата: средств нет, а статус банкрота заводу все еще не присвоен. «Денег нет, но вы держитесь!» - это про них, про работников завода.

Чтобы сдвинуть проблему с места, работники решились на «мирный шаг»: согласовали с администрацией города (а это не всегда удается сделать недовольным и ущемленным) пикет. Пришли на него около сотни активистов с различными плакатами о неправильных деяниях владельцев завода.

На пикете работники записали свое видеообращение к президенту, где попросили его о помощи и защите от рейдерского захвата предприятия.

«ОКАЖИТЕ СОДЕЙСТВИЕ В СОХРАНЕНИИ ЗАВОДА»

- Мы, работники Сосновского судостроительного завода и жители города Сосновки, обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой оказать содействие в сохранении единственного градообразующего предприятия с почти вековой историей, - начал свое обращение один из активистов. - Сосновский судостроительный завод на данный момент находится на стадии банкротства. С 2017 года предприятие задолжало работникам по зарплате десятки миллионов рублей. В связи с чем его имущество арестовано. Несмотря на это, по нашему мнению и на основании сведений очевидцев, идет намеренный разгром имущества завода группой лиц по предварительному сговору. Просим оказать содействие в решении вопроса по выплате задолженностей перед работниками и в сохранении завода.

КАК РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ?

Все началось в 2006 году, когда после 65-летней выслуги, завод был ликвидирован в ходе конкурсного производства. А на базе его активов инвесторы, новые хозяева создали акционерное общество «Сосновский судостроительный завод».

Через год ССЗ оказался на грани банкротства. Однако процесс признания предприятия разоренным удалось остановить. В 2012 году производство стало убыточным. А еще через четыре года и вовсе остановилось.

Тогда правительство Кировской области вместе с сотрудниками завода нашли своеобразный выход: предложили предприятию участвовать в среднесрочных и долгосрочных программах Министерства промышленности и торговли России.

Осенью 2017 года 10-миллионный долг банку выкупила госкомпания «Ростех». После чего дала еще на льготных условиях 20 миллионов рублей на закрытие кредитов. Судзавод сдал корабль «Виктор Кусков», за что предприятие получило 24 миллиона рублей. Кредитором предприятия стало отделение «Ростеха» - специализированная компания «РТ-Капитал».

В том же году судостроительному заводу удалось ухватить за контракт до 2020 года о строительстве 27 гражданских судов и другой морской техники. Цена - 197 миллионов рублей. Но и контракт, и светлое будущее утонули в «некомпетентности менеджмента предприятия», и оно обанкротилось.

В июле 2018 года в отношении завода ввели процедуру наблюдения. А также начали составлять реестр всех кредиторов и подсчитывать, сколько же денег судостроительный завод задолжал. Несмотря на многочисленные переговоры с возможными инвесторами в течение года, компания продолжала копить долги по заработной плате своим работникам. В ноябре управление заводом должно было 256 своим рабочим 40,2 миллиона рублей. Сократить долг по зарплатам к январю не удалось. Оптимизировали штат - до 43 человек.

«ОТСТОИМ НАШ ЗАВОД, КАК ОТСТОЯЛИ РОДИНУ НАШИ ДЕДЫ»

Я являюсь председателем советов ветеранов нашего небольшого города Сосновки, - продолжил видеообращение еще один активист, - и 30 лет своей жизни отдал работе на Сосновском судостроительном заводе, который сегодня пытаются превратить в пустое место. Очень горько и обидно за этим наблюдать. Хотя были обещания всякого уровня депутатов и властей помочь нам, но пока все это - ноль. Во время Великой Отечественной войны, в 1941 году, завод наш начал выдавать первую продукцию на фронт. И до 45-го года наш завод выпускал торпедные катера, минные тральщики, очень интенсивно, энергично работал. На нашем заводе впервые в истории началось строительство судостроений поточно-позиционным методом торпедных катеров. И мы вышли на бешеный ритм: один торпедный катер - в два дня. Это было по тем временам огромное достижение. И вот сегодня там, где работали мои родители и я отработал 30 лет, все это рушится! И наш небольшой город, с населением 12 тысяч человек, остается без последнего предприятия, которое для Сосновки всегда было градообразующим.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ?

Изданию «Бизнес Новости» правительство Кировской области прокомментировало ситуацию, заложниками которой стали рабочие и жители города Сосновки, уверенные, что их градообразующее предприятие решили захватить рейдерским путем.

В Министерстве промышленной политики региона подчеркнули, что власти оказывают содействие в снижении социальной напряженности местного населения и возобновлении работы завода.

Переговоры с потенциальными инвесторами, заинтересованными в возобновлении производства на ССЗ, ведутся постоянно, разработана дорожная карта по выводу предприятия из сложившейся ситуации, - пояснили в министерстве bnkirov.ru. - Однако данные процессы затягиваются из-за неясности намерений собственников, а также неграмотного подхода к кадровому управлению. Благодаря совместным действиям правительства области, органов надзора и контроля сумма просроченной задолженности по заработной плате была снижена.

10 апреля в облправительстве запланировано выездное совещание с участием всех заинтересованных структур.

ХРОНОЛОГИЯ БАНКРОТСТВА

2006 год - на базе активов судостроительного завода создано акционерное общество «Сосновский судостроительный завод».

2012 год - завод начал работать в убыток.

2016 год - производство остановлено.

2017 год - госкорпорация «Ростех» купила кредиты завода, кредитор предприятия - специализированная организация «РТ-Капитал».

2017 год - судостроительный завод получил госзаказ на сумму 197 млн рублей. Предприятие его не выполнило.

2018 год - происходит наращивание задолженности по заработной плате.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

4 сентября 1941 года в город Сосновку Кировской области с Ленинградского завода «Быстрый» были эвакуированы рабочие и часть оборудования. Так как старое производство не отвечало требованиям, в первый год Великой Отечественной войны ускоренными темпами местные жители возвели новые временные производства.

С этого времени, когда, казалось, страна находится в плачевном состоянии, завод развивался и процветал.

Во втором квартале 1942 года были заложены первые боевые катера - «малые охотники» за подводными лодками, торпедные катера.

В апреле 1943 года началось конвейерное производство серийных катеров.

В мирное время завод начал выпускать новые двухмачтовые парусно-моторные катера для ловли рыбы.

В 1949 году начался выпуск композитных судов - морских буксирных катеров.

В 1951-1956 годах завод освоил новые технологические процессы: горячая штамповка, холодная гибкая электродуговая сварка в среде углекислого газа и аргонно-дуговая сварка, обработка алюминиевых сплавов.

В 1970 году со стапелей сошло первое в истории завода пассажирское судно на воздушной подушке «Зарница», судно на воздушной подушке для борьбы с лесными пожарами «Пламя», началась серийная постройка моторной глиссирующей стеклопластиковой лодки «Нептун».

За пятилетку завод начал выпускать высококачественные рыболовные траулеры, пассажирские теплоходы на воздушной подушке «Орион».

70-80-е годы - выпуск ряда качественно новых судов: малый рыболовный траулер «Балтика».

В начале 90-х годов был освоен выпуск пассажирских судов на воздушной подушке «Баргузин».