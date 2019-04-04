Кировчанке, оставившей свою 3-летнюю дочь умирать, назначили дополнительную психиатрическую экспертизу
Суд над ней будет еще не скоро
Девушка принимала поздравления от друзей, пока ее дочь умирала одна в квартире. Фото: instagram.com
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Девушка находится в СИЗО, ожидая конца следствия. Как говорят следователи, пока не известно, когда будет суд, так как нужно провести несколько экспертиз. Они затягивают дело на неопределенный срок.
- Недавно ей назначили дополнительную психиатрическую экспертизу, - пояснили в СУ СКР по Кировской области. - Когда будут известны подробности этого дела, мы обязательно сообщим.
Напомним, что на 21-летнюю кировчанку завели дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью». Недавно она частично признала свою вину. Она говорит, что не желала смерти трехлетней дочери.
ИСТОЧНИК KP.RU