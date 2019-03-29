Общественники проверят кировские леса, которые могут продать на 49 лет

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-29T18:40:46+03:00

Пашков пишет, что будет стоять на страже лесов России до последнего. Фото: vk.com/pavel_v_doroge

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Сегодня, 29 марта, началась экспедиция по вятским лесам. Ее предводителем стал путешественник Павел Пашков.

- Наша цель - защита лесов Вятки, которые планируют продать китайцам под вырубки на 49 лет вслед за Сибирью и Дальним Востоком! - сообщил на своей страничке в социальных сетях член Российского географического общества Павел Пашков. - Маршрут закрытый, чтобы не попытались помешать (как это было в Вологодской губернии). Русский север прекрасен, и отдавать его под уничтожение мы не собираемся.

Общественник планирует проверить леса Кировской области и предприятия, которые занимаются лесозаготовкой. Как пишет Пашков, у них уже есть план инспекций, который составили после обращений жителей региона. Об итогах поездки он обещает сообщить широкой общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU